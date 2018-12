Un lieu de repos pour les personnes itinérantes sera aménagé sur le site de l’ancien Hôpital Royal-Victoria, dans l’arrondissement Ville-Marie, dans le but de contrer le débordement des refuges réguliers durant la saison froide.

La mise en place de cette ressource temporaire, du 15 janvier au 15 avril 2019, a été confirmée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), en collaboration avec la Ville de Montréal et ses partenaires, la Mission Old Brewery et son Pavillon Patricia Mackenzie, la Maison du Père, la Mission Bon Accueil et l’Accueil Bonneau.

«Personne ne devrait être contraint à passer la nuit dehors, particulièrement en hiver. Les liens étroits de partenariat qui nous unissent permettent de maintenir une action concertée et d’ajuster notre réponse rapidement, d’où l’importance de continuer d’unir nos forces pour satisfaire au plus grand nombre les différents types de besoins que peuvent avoir les personnes en situation d’itinérance», a souligné la présidente-directrice générale du CIUSSS, Sonia Bélanger, par voie de communiqué.

Le projet permettra d’offrir de l’hébergement d’urgence pour une nuit aux personnes en situation d’itinérance qui n’auront pu se trouver de l’hébergement dans les ressources existantes. L’unité pourra accueillir jusqu’à 80 hommes, femmes et personnes trans, et des accommodements pour des animaux de compagnie seront également offerts sur place.

De son côté, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué que la situation des personnes itinérantes est «tout aussi bouleversante que préoccupante». Elle s’est dite ravie de voir que tous les partenaires se sont rencontrés afin de mettre en place une solution qui «soit applicable rapidement».

Pour l’hiver 2018-2019, Montréal compte 957 places d’hébergement d’urgence. Pas moins de 752 d’entre elles sont disponibles pour les hommes, contre 129 pour les femmes. Les 76 places restantes sont offertes aux jeunes et aux personnes en situation de crise.

Parallèlement, d’autres mesures sont mises en place pendant les grands froids, comme le service de navette de la Mission Old Brewery et la halte-chaleur de la Mission St-Michael.