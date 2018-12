À la fin de l’année 2017, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, planait. Elle venait de supplanter le politicien de carrière Denis Coderre dans la course à la mairie, et son sourire annonçait un changement d’attitude de l’administration montréalaise. Un an plus tard, elle a réalisé des bons coups et des moins bons. Revivez ces derniers mois comme si vous y étiez, grâce à ce jeu de serpents et échelles. #LaPolitiqueEstUnJeu