Pour la cinquième édition de notre classique hivernale des meilleures pistes cyclables montréalaises, on sort le vélo à la fin d’une bonne bordée de neige pour se rendre compte que Montréal a fait des progrès en matière de déneigement, malgré quelques points négatifs qui persistent.

Mardi, 8h30. Une demi-douzaine de centimètres finit de tomber, la piste de la rue De Maisonneuve, près des bureaux de TVA, est bien déneigée. Mieux que les trottoirs, au point où plusieurs piétons l’empruntent eux aussi. Même constat sur le boulevard René-Lévesque, où la piste est mieux déneigée que la rue. On croise même une déneigeuse sur la rue Berri alors que la piste est déjà belle. Ça se gâte un peu dans la côte Berri, qui est en garde partagée entre Ville-Marie et le Plateau–Mont-Royal qui est chargé de le déneiger. Aucun appareil n’a dû passer récemment, malgré la pente et le fort achalandage.

Plateau-Mont-Royal. L’arrondissement comptant le plus de citoyens utilisant le vélo pour aller travailler ne gagnera pas le trophée cet année à cause de son inconstance. Si la piste de la rue Rachel est superbe, au point où l’on peut voir par endroits les pictogrammes sur la chaussée, le déneigement des rues Cherrier et Saint-Urbain laisse à désirer. Traitez-nous de chialeux, mais la piste qui longe le parc Jeanne-Mance est, elle, trop bien grattée et parfois un peu glissante, signe que le déneigement est presque une science! On gagnerait à y laisser une fine couche de neige.

Outremont. La piste du chemin de la Côte-Sainte-Catherine n’est pas très agréable à parcourir. Oui, la situation s’est grandement améliorée depuis 2013, où des citoyens avaient organisé une pellete-in pour forcer les élus à déneiger cet axe reliant l’Université de Montréal. Comme le souligne Maxime, un cycliste croisé sur place, «les déneigeurs privés entassent la neige un peu n’importe où», mais un passage plus fréquent des chenillettes ne serait pas un luxe sur le huitième axe cyclable le plus emprunté à Montréal. L’arrondissement figure donc en avant-dernière position de notre palmarès.

Rosemont–La Petite Patrie. Saint-Vallier, Boyer, Christophe-Colomb et Rachel : les principales pistes de l’arrondissement du maire François Croteau sont bien déneigées. Depuis cinq ans, Rosemont–La Petite-Patrie figure dans la partie haute du palmarès et a bien compris que la prévisibilité de l’état du réseau est l’une des conditions sine qua non au succès du vélo d’hiver. D’ailleurs, c’est l’un des rares arrondissements où le maire est lui-même pratiquant! L’arrondissement aurait pu remporter les grands honneurs cet hiver, mais le degré de difficulté étant plus élevé au centre-ville, c’est l’arrondissement de Ville-Marie qui l’emporte, de justesse.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. On avait oublié notre casque à la maison mardi alors on est arrivé un peu craintif dans Hochelag’. Avec raison: même si la piste de la rue Desjardins était bien déblayée, la piste de la rue Bennett ressemblait plus à un sentier hivernal et la piste de la rue Saint-Clément n’était même pas déneigée à 10h35. Les rues Hochelaga et Ontario étaient très glissantes et on s’est (brièvement) rabattu sur les trottoirs, qui, eux, étaient praticables. Maire de l’arrondissement depuis un an, Pierre Lessard Blais assure avoir «donné un coup de barre» et rehaussé le taux de déneigement de son réseau cyclable de 77% à 95%. On en conclut alors que c’est dans la réalisation sur le terrain que ça pêche.

76% Montréal a annoncé que 590 km (soit 76%) de son réseau cyclable seront déneigés cet hiver. Mais plusieurs soulignent que compter les bandes cyclables est injuste, car c’est là que se ramasse une partie de la neige poussée par les déblayeuses.

Incertitudes :

– Après des tests non concluants, selon la Société fédérale des ponts, la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier reste fermée l’hiver, même si les conditions climatiques le permettent parfois, déplorent des cyclistes.

– Le déneigement de la piste du canal de Lachine reste dans les limbes, malgré un projet pilote de déneigement sur un petit tronçon.

– Qu’adviendra-t-il l’hiver de la future piste cyclable sur le nouveau pont Champlain?