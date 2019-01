4%

La croissance des prix n’y échappe pas non plus, le prix médian des maisons unifamiliales ayant notamment bondi de 4% en 2018. «C’est la plus forte hausse de prix en huit ans, après celle de 7% en 2017», analyse la FCIQ dans son rapport. Idem pour les plex, dont le coût moyen atteint plus de 500 000$, soit une augmentation considérable de 8% par rapport à l’an dernier.