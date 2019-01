La Ville investira plus de 1,3 million de dollars pour remplacer une cinquantaine de clôtures extérieures afin qu’elles soient plus difficiles à franchir.

«La plupart des clôtures ont été installées il y a très longtemps, à une époque où les normes de sécurité étaient moins strictes […] On ne lésine pas avec la sécurité des Montréalaises et des Montréalais, surtout de nos jeunes», a déclaré mercredi par voie de communiqué le conseiller associé au comité exécutif en matière de jeunesse, de sports et de loisirs, Hadrien Parizeau.

Selon le quotidien La Presse, cette décision de l’administration municipale survient à la suite de la noyade d’un jeune de 15 ans en juillet dernier dans une piscine extérieure située dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. La plupart des clôtures entourant ces piscines ayant des mailles trop grosses, celles-ci seraient faciles à franchir malgré leur hauteur variant de 1,80 à 2,4 mètres.

Ainsi, 54 clôtures extérieures, sur un total de 287, seront remplacés au cours de l’hiver et du printemps par deux entreprises mandatées par la ville-centre.