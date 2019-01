Les conditions de froid extrême et de tempête hivernale ont perturbé le transport montréalais, dimanche, en plus de provoquer des annulations de vol à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Vers 9 heures, la Société de transport de Montréal (STM) a annoncé que plusieurs de ses lignes d’autobus ont été détournées parce que certaines pentes de la métropole sont tout simplement impraticables.

«En raison de l’état de la chaussée et des conditions météo, les côtes Ridgewood, du Beaver Hall et Victoria sont fermées», a annoncé la STM sur Twitter. Ainsi, les lignes d’autobus 11, 35, 36, 61, 75, 124, 168 et 711 font un détour étant donné ces fermetures de rue.

Environ 15 à 20 centimètres de neige sont prévus sur la métropole. Les forts vents causent de la poudrerie, ce qui nuit fortement à la visibilité. Le mercure a plongé sous -15°C, avec une température ressentie d’environ -30. De la glace pourrait donc se cacher sous la neige.

Le ministre provincial des Transports, François Bonnardel, a même enjoint les Québécois à rester à la maison. «Les conditions routières sont particulièrement difficiles aujourd’hui sur l’ensemble du réseau. Si vous pouvez retarder vos déplacements, faites-le», a-t-il publié sur Twitter.

En 2016, une vidéo montrant une série de véhicules, notamment des autobus, glissant sur la neige et entrant en collision sur la Côte du Beaver-Hall, au centre ville de Montréal, avait suscité les railleries des internautes.

Vols annulés

Pendant ce temps, des Québécois espérant fuir le mauvais temps sont demeurés cloués au sol, puisque des dizaines de vols ont été annulés dimanche à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Ce sont surtout des vols intérieurs, vers le reste du pays, et des vols vers les États-Unis, comme Détroit et Chicago, et certains vols vers New-York ou encore la Floride. Bon nombre de vols sont également retardés.

Les voyageurs sont invités à vérifier l’état de leur vol à l’avance sur le site d’Aéroports de Montréal.

La fête des Neiges annulée

Même les activités hivernales du parc Jean-Drapeau n’ont pu avoir lieu comme prévu. Malgré son nom, la fête des Neiges a été annulée pour la journée de dimanche en raison du froid extrême.

Cet événement familial extérieur, qui en est à sa 36e édition, se déroule sur l’île Sainte-Hélène. On y propose des activités axées sur le plein air pour les enfants.