Un bus de la Société de transport de Montréal (STM) a eu besoin de l’aide de trois voitures de type VUS dimanche pour se sortir d’une fâcheuse position, près du Stade olympique. La neige et la glace au sol ont immobilisé l’autocar au bas d’une côte en début d’après-midi, au croisement de la rue Sherbrooke et du boulevard Pie-IX, perturbant la circulation dans le secteur.

Cinq acolytes qui passaient par là ont choisi de prêter main forte au chauffeur désemparé par la situation, voyant que les autorités n’étaient pas sur les lieux.

Ils ont publié une vidéo en début d’après-midi sur Facebook où on voit leurs trois voitures – deux VUS de Toyota et un Jeep – reliées les unes aux autres par l’entreprise de chaînes robustes. Le bus, qui semble dans un piteux état, est lui aussi rattaché au groupe. En utilisant la force de leurs automobiles, les trois automobiles parviennent non sans difficultés à tirer l’autobus de sa misère, sans lui imposer trop de bris matériels.

Ces images saisissantes faisaient déjà le tour du Web dimanche en fin d’après-midi et ont obtenu des centaines de partages en quelques minutes seulement.

Dans une publication Facebook peu après l’événement, J-S Charland – qui était sur place – explique avoir demandé au chauffeur s’il pouvait utiliser ses crochets, ce à quoi l’employé de la STM ne s’est pas opposé. Le groupe d’amis a ensuite indiqué au chauffeur du bus d’enlever son «traction control» (en français, l’antipatinage) pour procéder à la manœuvre.

On ignore combien de temps a pu durer celle-ci, même si la vidéo en question dure un peu plus de trois minutes.

Chose certaine: le bus était bel et bien rempli de passagers tous aussi estomaqués les uns que les autres au moment des faits, a témoigné le bon samaritain.

Plusieurs internautes ont salué la gentillesse et la générosité des automobilistes qui ont pris le temps de s’arrêter et de porter assistance au chauffeur. Sans eux, le bus aurait probablement été immobilisé plusieurs heures, selon certains internautes. «Vraiment gentil de les avoir dépanner. Il n’y en a pas beaucoup qui auraient fait ça. Bravo», s’est notamment exclamé un usager de Facebook, suivi par plusieurs autres.

