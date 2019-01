Le square Phillips, un attrait touristique au cœur du centre-ville de Montréal, retrouvera sa superficie initiale et comptera plus d’arbres, mais il sera plus difficile d’accès en voiture dès l’an prochain.

Le nombre d’arbres présents sur cette place publique, qui possède un riche cachet patrimonial, passera de 8 à 34 alors que sa superficie augmentera de 35%, pour avoisiner celle du carré Saint-Louis.

Quelque 50M$ seront investis dans le réaménagement de ce lieu patrimonial ainsi que dans la place Frère-André, qui doublera presque de superficie, passant de 415 à 815 mètres carrés.

Ces travaux entraîneront toutefois le retrait de 61 places de stationnement.

«Il faut savoir qu’augmenter la canopée au centre-ville, c’est toujours un défi, mais il faut s’y attaquer», a déclaré mardi en conférence de presse la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les travaux commenceront l’an prochain pour se terminer en 2021.

Plus de détails suivront.