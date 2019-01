Ottawa a allongé mardi une somme de 12,8M$ en vue de la construction de 78 logements «sûrs et abordables» dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Le ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos, en a fait l’annonce ce matin sur la rue Lachapelle. C’est la Société de gestion Querbes (SGQ) qui est derrière ce nouveau projet d’habitation nommé Première Porte. Les coûts de ce dernier sont estimés à un peu plus de 16M$.

L’ensemble immobilier devant être construit d’ici peu procurera des logements à «des familles et des personnes seules, dont des nouveaux arrivants», a avancé la Société canadienne d’hypothèques et de logement, dans une déclaration écrite.

D’après l’organisme, les occupants «bénéficieront également de services de soutien» dans leur processus d’intégration au Canada, de concert avec le Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement (ROMEL).

Fondés en 1986, le ROMEL et la SGQ ont pour mandat de faciliter l’accès des communautés culturelles au logement, en mettant sur pied des maisons d’hébergement par exemple. Le groupe se donne comme objectif de fournir rapidement un logement aux nouveaux arrivants pour que ceux-ci «puissent se concentrer [sur d’autres priorités] afin de s’établir dans leur nouveau pays».

«Si l’intégration est la clé de la participation à la société et de l’épanouissement, le logement est la clé de l’intégration. C’est un rêve qui va se réaliser grâce à cet appui, le rêve de pouvoir accueillir des nouveaux arrivants dans des logements salubres et à prix abordables et leur donner la chance de se lancer […] sur une base solide.» – Mazen Houdeib, directeur général du ROMEL et de la SGQ.