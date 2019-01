Les préfets et les élus de la Couronne-Sud appartenant à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) reprochent à celle-ci de faire cavalier seul dans le dossier de la consigne sur le verre. Dans une missive publiée en fin de journée mardi, ils condamnent une position «prématurée» et «malavisée» du regroupement de 82 villes dans la région métropolitaine, qui a affirmé vendredi viser un projet de règlement d’ici l’été prochain.

«La problématique mérite d’être étudiée très attentivement et avec sérieux, et je n’ai pas du tout apprécié d’apprendre à travers les médias que la question était réglée dans la tête de la CMM», a souligné la représentante de la Couronne-Sud, Lise Michaud, qui déplore que les villes-membres n’aient pas encore eu l’occasion de se faire entendre.

Elle estime que les élus mandatés pour étudier la question – à savoir les membres de la Commission de l’environnement – «font un travail rigoureux présentement» et que la moindre des choses, dans ce contexte, «serait de leur laisser terminer [leurs efforts] dans un climat qui leur permettrait de sentir que leur rôle est pris en considération».

Vendredi dernier, le directeur général de la CMM, Massimo Iezzoni, avait expliqué à Métro que son organisation visait l’adoption d’un projet de règlement pour consigner le verre d’ici «l’été prochain». «Il y aura nécessairement une consultation publique, avait-il déclaré. Des avis et des informations seront diffusés à la population et on sera ouverts à adapter notre proposition.»

Son collègue Michel Allaire, coordonnateur en environnement à la CMM, avait de son côté avancé que Recyc-Québec «a déjà tous les pouvoirs en sa possession pour consigner plus de contenants». «Ça ne requiert aucun changement de loi, ni de règlement du gouvernement. Il faut simplement modifier l’entente que l’organisme a déjà avec des entreprises sur la consigne», avait-il lancé.

Pour le président de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud, Jacques Ladouceur, cette prise de position de la CMM n’est pas véridique. «Il est faux de prétendre que 82 villes réclament la consigne pour le verre, alors que la question fait présentement l’objet d’intenses discussions», a-t-il martelé.

«Nous ne sommes pas contre l’idée d’élargir la consigne ou d’en augmenter les tarifs, mais la CMM doit faire preuve de respect et avoir la courtoisie […] avant de laisser sous-entendre que la cause est entendue», a ajouté M. Ladouceur, abondant dans le même sens que sa collègue.

Il a insisté sur le fait que «plusieurs informations circulant présentement» sur la consigne du verre «doivent encore être validées».