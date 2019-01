D’ici 2028, les vélos BIXI circuleront dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal.

Une nouvelle entente entre les autorités municipales et l’organisme à but non-lucratif, BIXI-Montréal, a été dévoilée mercredi. Selon celle-ci, tout le territoire montréalais devra être desservi par la service de vélos en libre-service d’ici dix ans. La Ville bonifiera par ailleurs sa contribution annuelle à l’organisme, passant de 2,9M$ à 4M$ en 2019.

Cinq nouveaux arrondissements accueilleront les vélos BIXI ce printemps, soit Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard. Soixante nouvelles stations et 2625 ancrages seront installées dans la métropole et 1100 vélos de plus seront mis en circulation.

Au cours de la dernière saison, les vélos BIXI ont effectué 5,3 millions de déplacements, un record. Au cours des cinq dernières années, l’utilisation des vélos en libre-service a bondi de 220%.