Le mélange de verglas et de pluie abondante qui tombe sur la région de Montréal oblige les commissions scolaires à fermer à peu près toutes les écoles.

En effet, tous les établissements de la Commission scolaire de Montréal sont fermés. Idem à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, la Commission scolaire English-Montréal et Lester-B.-Pearson.

À Laval, bien que les élèves n’avaient pas de cours de jour jeudi en raison d’une journée pédagogique, «le personnel qui devait normalement se rendre au travail ce matin est tenu de s’y présenter et de fournir une prestation de travail selon l’horaire des journées pédagogiques», a laissé savoir la Commission scolaire de Laval, ce qui a suscité l’ire du personnel enseignant sur les réseaux sociaux. Les services de garde au primaire demeurent ouverts.

À Longueuil, toutes les écoles sont fermées, incluant les services de garde.

Malheureusement, les plus grands, eux, ne pourront faire relâche: les cégeps et les universités demeurent ouverts jeudi.

Des lacs dans les rues

Les déplacements sont particulièrement difficiles, jeudi, en particulier pour les piétons. De véritables lacs se sont formés aux coins des rues, et les trottoirs sont glissants en raison du mélange de verglas et de pluie.

La prudence est de mise pour tous les usagers de la route. Les automobilistes doivent ralentir pour éviter de déverser des torrents d’eau sur les piétons.

Les trottoirs pourraient devenir des patinoires, en après-midi ou plus tard en soirée, puisque la température est à la baisse et doit s’approcher du point de congélation. De la neige et du temps plus froid doivent suivre en soirée.