Une publicité sur les nouveaux condos OSHA, qui doivent être officiellement mis en vente le 16 février prochain, fait beaucoup réagir dans Hochelaga-Maisonneuve depuis le début de la semaine. Plusieurs résidants du quartier condamnent un parallèle douteux entre la symbolique des peuples autochtones et le projet de construction immobilière.

«Hochelaga. Osha AGA. Remarquable habitat», lit-on sur ladite affiche promotionnelle dans le secteur. Le promoteur dit avoir choisi ces termes pour leur «signification historique». D’après l’entreprise, qui s’appuie sur les propos du chef Billy Two-Rivers, le nom «Hochelaga» serait un dérivé des termes Osha et Aga, «qui auraient été donnés par les autochtones à Jacques Cartier et à son équipage à leur arrivée» au 16e siècle.

Mais plusieurs résidants du quartier s’opposent à cette vision des choses. «Il y a tellement de choses wrong sur cette photo que je ne sais pas par quoi commencer. Peut-être par le fait qu’on réutilise encore et encore cette idée […] du contact pacifique et convivial comme signe de rapprochement des peuples», a déploré le Montréalais Io Comat, sur les réseaux sociaux. Sa publication a obtenu des centaines de partages depuis lundi.

D’après l’internaute, la publicité nie carrément «la violence du fait colonial». Il dit s’indigner que l’idée de la présence autochtone «soit associée à une plus-value mercantile [et] met ici en valeur par la photo d’un appartement luxueusement sans âme». Il s’en prend également au projet de construction de condos lui-même, «dans un quartier […] où la gentrification défonce les plus humbles au profit des plus privilégiés».

Le blogueur indépendant Xavier Camus a lui aussi reproché au promoteur de se targuer «de reproduire la même relation qu’avait instaurée le colonialisme européen auprès des Premières Nations», sur sa page Facebook qui compte plusieurs centaines d’abonnés. «La colère gronde contre ce projet et son angle publicitaire qui ajoute l’insulte à l’injure», a-t-il écrit.

Idem dans le groupe «Hochelaga MON Quartier», qui regroupe plus de 14 000 membres, où l’une des membres a martelé que d’«utiliser et célébrer le colonialisme pour vendre ses condos, c’est dégueulasse».

Le promoteur s’étonne de la réaction

En entrevue avec Métro, le responsable du marketing d’OSHA, Hugo Deschênes, a dit trouver «très étonnantes» les réactions suscitées par la publicité. «On nous qualifie de racistes, alors que pour nous, c’est une référence, un hommage à l’histoire», a-t-il expliqué.



«Tout ça part d’une chaîne sur les réseaux sociaux qui a pris beaucoup d’ampleur, a-t-il indiqué. C’est plus un groupe de gentrification qui veut avoir un angle pour attaquer. C’est à la mode présentement de dire que tout le monde est raciste.» Le porte-parole dit n’avoir eu «aucun dialogue» concret avec les membres du regroupement informel.

La polémique va trop loin, a avancé Hugo Deschênes. «On a des gens sur notre site qui écrivent des messages haineux, qui nous envoient des fingers en photos, alors qu’on n’a jamais eu d’échanges sur le fond», a-t-il dit.

OSHA dit «ne s’attaquer à aucun logement dans le quartier». «On remplace un concessionnaire auto, qui lui-même s’appelait Hochelaga. C’est aussi un clin d’œil. On aurait voulu que les gens s’intéressent à l’histoire derrière, plutôt qu’au dénigrement», a-t-il renchéri.

Le promoteur promet par ailleurs d’intégrer du logement social et abordable à ses unités de condos. «Ce sont les mêmes personnes qui avaient fait la Biscuiterie [au coin des rues Ontario et Viau]. Il y avait des logements sociaux là aussi. Pour nous, le passé est garant de l’avenir. On y accorde beaucoup d’importance», a-t-il insisté.