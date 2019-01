Des personnes en situation de handicap prendront part lundi soir à la période des questions de la séance du conseil municipal afin de critiquer les pratiques de déneigement de la Ville de Montréal, qui nuiraient à leurs déplacements.

«C’est la participation sociale des personnes en situation de handicap qui est compromise lorsque le déneigement est trop tardif ou néglige des éléments aussi essentiels que les débarcadères ou les rayons de trottoir», a déclaré à Métro la responsable des communications de l’organisme Ex aequo, qui se porte à la défense des personnes à mobilité réduite, Emely Lefrançois.

Au cours des dernières années, des membres de l’organisme ont interpellé à plusieurs reprises la Ville de Montréal pour lui demander de déneiger plus rapidement les trottoirs, de même que de prioriser les arrêts et les débarcadères qui permettent aux autobus et aux minivans dédiés au transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM) de déployer leur rampe pour faciliter l’embarquement des personnes à mobilité réduite.

«Si c’est mal déneigé, l’autobus ne peut pas déployer sa rampe et souvent la STM refuse alors de prendre des clients (à mobilité réduite)», a affirmé Mme Lefrançois, qui note d’ailleurs une hausse à Montréal du nombre de débarcadères servant à faciliter l’embarquement des personnes en situation de handicap dans des véhicules adaptés.

«Six mois par année, les citoyens à mobilité réduite sont limités dans leurs déplacements.» – Emely Lefrançois, responsable des communications pour l’organisme Ex aequo.

L’organisme espère ainsi qu’en interpellant directement la mairesse de Montréal par la voix de ses membres en situation de handicap, lundi soir, il verra ses demandes mener à des actions concrètes de la part de la Ville de Montréal.

«On ne veut pas seulement se sentir écoutés. On veut que la situation s’améliore sur le terrain parce qu’actuellement, c’est extrêmement difficile», a déclaré Mme Lefrançois.

La période des questions de la séance du conseil municipal aura lieu dès 18h lundi à l’hôtel de ville.