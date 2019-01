Comme le niveau de la rivière des Mille Îles est demeuré élevé dimanche, dans le secteur de Terrebonne, des opérations préventives ont été lancées par la municipalité.

Les conditions météorologiques attendues dans les prochains jours pourraient faire augmenter le niveau de la rivière. C’est pourquoi, malgré une légère baisse enregistrée dans les derniers jours, une excavatrice Amphibex a été déployée afin de garder le niveau de la rivière à un seuil sécuritaire.

«À l’heure actuelle, on travaille de façon préventive afin de retirer la glace et le frasil qui recouvre la rivière», explique Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur de la sécurité civile, direction des incendies, à la Ville de Terrebonne.

Le frasil se «colle» et gèle au fond de la rivière et sur les rochers, ce qui crée des blocs de glace, empêchant la circulation de l’eau. «C’est pourquoi il faut aller gratter le fond de la rivière avec un Amphibex», a expliqué M. Dufresne.

L’appareil s’affaire depuis dimanche matin sur une dizaine de kilomètres entre le pont Charles-De Gaulle et le pont de la voie ferrée à proximité du pont Sophie-Masson, mais aussi à l’embouchure de la rivière située entre la côte de Terrebonne, près de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins, et le côté ouest de l’île Saint-Jean. Les opérations devraient s’étaler sur un peu plus d’une semaine.

Pas de débordement prévu

Les grands froids et les quantités de neige attendues au cours des prochains jours permettent d’anticiper une possible nouvelle montée du niveau de l’eau. «C’est pourquoi on a voulu travailler de manière proactive et préventive. On ne veut pas prendre de risques», a mentionné M. Dufresne.

Tout au long de la journée de dimanche, le niveau de l’eau se situait à une trentaine de centimètres sous le seuil d’inondation minimum, marqué à 14,60m. Cependant, M. Dufresne ne croit pas qu’un débordement soit à prévoir.

«La tendance est à la baisse depuis les six dernières heures, donc si les travaux continuent à se faire dans un bon rythme comme c’est le cas en ce moment, je ne crois pas qu’il y ait un risque de débordement», a-t-il souligné.