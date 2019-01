Un rapport du Bureau de l’inspecteur général (BIG) rendu public lundi conclut que l’entreprise qui a été responsable du réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds a commis des «manœuvres frauduleuses» qui ont fait gonfler le coût des travaux payés par la Ville de Montréal.

Un an après le lancement d’un appel d’offres, l’entreprise Les Constructions Lavacon Inc. a été déclarée en 2017 le plus bas soumissionnaire avec un contrat de 20,3M$ concernant l’agrandissement et le réaménagement de cette bibliothèque municipale. Ces travaux, terminés à l’automne 2018, comprenaient notamment la réfection complète de l’immeuble et l’ajout de nouvelles technologies pour faciliter la gestion documentaire.

Pour concrétiser ce projet, l’entrepreneur a conclu une entente avec dix sous-traitants dans laquelle ces derniers s’engageaient à lui donner une cote de 5 à 10% de la valeur de leurs travaux «pour chaque directive de changement», ce qui a incité les sous-traitants à gonfler le prix de leurs travaux.

«Les sous-traitants rencontrés ont bien expliqué que s’ils ne haussent pas le prix de leurs estimations, ils doivent sacrifier la majorité de leur profit pour l’exécution de ces directives de changement», indique le rapport du BIG.

«[L’entrepreneur] Lavacon s’est placé dans une situation de conflit entre ses propres intérêts et ceux de la Ville de Montréal puisqu’il a retiré des avantages financiers [en faisant en sorte que] les travaux soient faits au coût le plus élevé possible.» -L’inspectrice générale, Brigitte Bishop.

Ce processus opaque, dont la Ville de Montréal n’a été informée «à aucun moment» pendant les travaux, démontre que «Lavacon cherchait à s’enrichir au détriment de la Ville de Montréal en contournant ses obligations contractuelles», souligne l’inspectrice générale, Brigitte Bishop, dans son premier rapport depuis son arrivée à ce poste en décembre dernier.

La Ville de Montréal n’a ainsi «pas payé le juste prix qu’elle aurait dû payer pour les travaux des sous-traitants lors des directives de changement en raison des ententes», ajoute Mme Bishop.

L’inspectrice générale recommande donc que l’entreprise soit ajoutée au Registre des personnes inadmissibles aux contrats de la Ville de Montréal pour une période de cinq ans et que la Ville développe des mesures de contrôle «afin d’assurer l’intégrité et la transparence de la facturation qu’elle reçoit dans le cadre de contrats similaires».

Plus de détails à venir.