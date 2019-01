La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a reconnu lundi en séance du conseil municipal qu’il y a «matière à amélioration» quant au déneigement des trottoirs de la métropole.

«Il y a matière à amélioration. Chaque année, on s’améliore et on va continuer à le faire», a-t-elle déclaré cet après-midi.

La mairesse répondait aux critiques du chef du parti Ensemble Montréal, Lionel Perez, qui a dénoncé pendant la période de questions que de nombreuses personnes aient été blessées à Montréal dans les derniers jours en raison de la présence de glace sur les trottoirs de nombreuses rues résidentielles de la métropole.

Lundi après-midi, TVA Nouvelles dévoilait que plus de 230 chutes ont été répertoriées par Urgences-santé pour les territoires de Montréal et de Laval depuis vendredi dernier, dont 200 seulement pour la journée de vendredi.

«On comprend. Tout le monde reconnaît qu’il y a des conditions climatologiques difficiles, mais tout ce qu’on entend, ce sont des excuses au lieu de voir des solutions concrètes […] Moi, je demande comment vous allez vous assurer de la sécurité publique», a-t-il dit à la mairesse de Montréal.

«Je suis extrêmement fière du travail qui a été fait sur le terrain. Même les prévisions météorologiques ne nous permettaient pas d’évaluer quelle situation on allait devoir affronter.» – Valérie Plante, mairesse de Montréal



Le maire d’arrondissement de Verdun et responsable des services aux citoyens au comité exécutif, Jean-François Parenteau, a quant à lui souligné que la Ville de Montréal a augmenté dans les dernières années la quantité d’abrasifs qu’elle étend sur les trottoirs de la métropole, ajoutant qu’«une dizaine de croque-glaces sont déjà sortis cette fin de semaine».

Il s’agissait d’ailleurs vendredi d’une première sortie cet hiver pour ces croque-glaces, dont la valeur à l’unité est d’environ 200 000$.