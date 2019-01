MONTRÉAL — Les quelque 400 chauffeurs de Téo Taxi, de Montréal, ont reçu mardi matin un avis de licenciement de la part de l’entreprise Taxelco, société mère de Téo Taxi, qui fera à 10h30 une annonce qu’elle qualifie d’importante concernant ses activités.

L’avis montré à des médias par des destinataires précise que la compagnie a dû se résigner dès mardi à une réorganisation de ses activités devenue inévitable en raison de la perte de support de ses principaux partenaires. Le texte mentionne aux chauffeurs que c’est à regret que la compagnie les informe de leur licenciement.

Plusieurs des chauffeurs soutiennent qu’en se présentant au lieu de travail situé sur la rue Saint-Patrick, en fin de nuit, ils ont été accueillis par des agents de sécurité qui leur ont dit qu’il n’y aurait pas d’activités pendant la journée. Ils ont ajouté qu’ils n’avaient précédemment été prévenus de rien.

La conférence de presse de Taxelco aura lieu à la Maison du développement durable, sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

Il y a quelques jours, des sources rapportaient que Taxelco, fondée par l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, se préparait à effectuer une restructuration d’envergure et se placerait sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Taxelco n’a pas voulu commenter cette information, tout comme les deux actionnaires que sont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ.

Il y a environ un an, ces deux actionnaires de même que Fondaction CSN ainsi que le fonds XPND Capital ont injecté 17M$ dans Taxelco dans le cadre d’une nouvelle ronde de financement afin d’acheter notamment de nouveaux véhicules et d’embaucher du personnel. Taxelco a aussi bénéficié de 9,5M$ en subventions de la part de différents ministères et le gouvernement libéral précédent a donné le feu vert à un prêt totalisant 4M$.

L’actionnaire majoritaire de Taxelco est Fonds XPND Croissance, qui fait partie de XPND Capital, où Alexandre Taillefer est associé principal.