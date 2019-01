Le président de Taxelco, Dominic Bécotte, a fait part lundi de sa «grande tristesse» quant à la suspension des activités de l’entreprise Téo Taxi, qui n’a jamais réussi à atteindre la rentabilité.

«Le projet de Téo Taxi, dans les conditions actuelles, n’est pas soutenable», a déclaré M. Bécotte, qui est également associé chez XPND Capital, l’actionnaire principal de Taxelco.

Quelque 450 chauffeurs de l’entreprise de taxis électriques, lancée en 2015 par l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, ont appris qu’ils étaient licenciés vers quatre heures mardi matin en se rendant à leur lieu de travail, situé sur la rue Saint-Patrick à Montréal.

L’entreprise, qui possède 220 véhicules électriques, a connu une croissance constante de sa flotte de voitures dans les dernières années qui a été rendue possible grâce à des investissements de plusieurs millions de dollars provenant notamment de la Caisse de dépôt et placement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ.

Malgré une hausse de la popularité du service, qui compte 300 000 clients, «nous sommes venus à la conclusion que Téo Taxi n’était pas rentable dans les conditions actuelles», a reconnu M. Bécotte.

Ce dernier a tenu à critiquer la «règlementation trop lourde» entourant l’industrie du taxi, qui empêche la mise en place d’une flexibilité dans la tarification imposée aux passagers, comme le fait actuellement Uber.

Plus de détails suivront.