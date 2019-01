Même si elle reconnaît que le rapport du Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) paru mardi sur le déploiement de caméras corporelles «comporte des éléments encourageants», l’opposition officielle estime que «peu de solutions» sont mises de l’avant pour pallier le manque de transparence.

Ensemble Montréal a réaffirmé du même coup son désir d’étendre le port de caméras portatives «à tous les policiers», «une bonne chose pour la sécurité de tous», selon le parti.

«On nous a présenté des problèmes et des défis, mais on aurait aussi bien aimé avoir des pistes de solutions concrètes, a toutefois considéré le conseiller de Montréal-Nord, Abdelhaq Sarri. La situation actuelle a un coût aussi. On voit que [la population] a une très mauvaise perception par rapport au profilage racial.»

Les coûts avancés par le SPVM dans son rapport sont «approximatifs», d’après le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez. «Ils ne prennent pas en compte les économies d’échelle et les procédés à améliorer en cours de route», a-t-il déploré.

Le fait que la preuve «soit plus convaincante» avec des caméras au corps ferait pourtant en sorte, d’après lui, que moins de policiers auraient à se présenter devant les tribunaux. «Ces économies de temps ne sont pas traduites dans le rapport, pas calculées, a-t-il laissé entendre. Des caméras, ça va aussi protéger les policiers.».

M. Perez estime «qu’il ne faut pas être surpris» du manque d’enthousiasme de certains policiers à porter des caméras «en permanence». «La nature humaine fait en sorte qu’ils ne veulent pas être surveillés. […] C’est un genre de Big Brother à l’inverse», a-t-il illustré.

Cette réticence démontre carrément, selon le chef de l’opposition, «la pertinence d’avoir plus de caméras» sur les policiers, «pour augmenter la confiance du public».

«Il faut être avant-gardiste, et ne pas traîner de la patte. On a vu les effets néfastes que le manque de transparence peut avoir dans notre société.» -Lionel Perez

«On lève la barre très haute pour avoir une corrélation directe entre les caméras portatives et le lien de transparence des policiers», a poursuivi Abdelhaq Sarri, se questionnant sur «le statu quo» dans ce dossier.

L’opposition s’en est aussi prise au parti de la mairesse Valérie Plante, qu’elle accuse de ne pas parler assez des caméras portatives. «Depuis un an, on entend très peu Projet Montréal sur cet enjeu-là. À la présentation du plan d’action sur le profilage racial, en décembre, on n’en a même pas fait mention. On pense que ça en dit long», a martelé Lionel Perez à ce sujet.

Dans son rapport paru mardi – produit à la suite d’un projet pilote sur 78 policiers de mai 2016 à avril 2017 dans trois arrondissements –, le SPVM conclut que les caméras portatives n’assurent pas la transparence des interventions policières.

Le déploiement de caméras portatives prendrait cinq ans et coûterait 17,4M$, d’après les estimations du SPVM. Le projet aurait aussi pour effet d’augmenter son budget de fonctionnement de quelque 20M$ pour l’embauche de personnel supplémentaire, dont 46 patrouilleurs et 25 enquêteurs.

Joint par Métro, le cabinet de la mairesse Plante a préféré ne pas émettre de commentaires, préférant attendre les observations de la Commission sur la sécurité publique; une séance doit avoir lieu vendredi.