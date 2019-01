La mairesse de Montréal Valérie Plante a lancé mardi un signal d’avertissement à tous les arrondissements en matière de déneigement, à quelques heures de la reprise des opérations de chargement de la neige, en soirée.

«Je compte sur vous afin de porter une attention particulière aux opérations dans vos arrondissements respectifs. Au cours des prochains jours, je veux que chacune et chacun d’entre vous puisse démontrer sa satisfaction à l’égard du travail accompli», écrit la chef de Projet Montréal dans une lettre dont Métro a obtenu copie.

Elle assure aux arrondissements que ceux-ci peuvent compter sur l’«entière collaboration» de la Ville pour optimiser leurs opérations sur le terrain. «Nous vous offrirons le soutien nécessaire en vue d’améliorer la qualité de nos interventions. Je vous demande de faire preuve de diligence et de communiquer le plus rapidement possible toute situation jugée problématique», ajoute-t-elle, soulignant qu’il faut «garantir une meilleure efficacité pour les semaines à venir».

La mairesse souligne que les bris d’équipements ou les autres éléments qui pourraient «nuire au bon déroulement de l’opération» doivent immédiatement être signalés au responsable du déneigement au comité exécutif en personne, Jean-François Parenteau.

«Mes attentes sont très élevées et je n’accepterai, sous aucun prétexte, que l’exécution ne soit pas adéquate, car la population montréalaise s’attend, avec raison, à recevoir des services de qualité et sans faille sur l’ensemble de notre territoire.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal, dans sa lette envoyée aux arrondissements

Réitérant «l’importance d’assurer la sécurité» des résidants «peu importe leur mode de déplacement», la mairesse ajoute que les opérations de déneigement doivent être réalisées «en conservant cette priorité à l’esprit».

Valérie Plante assure que «depuis le début de l’hiver, mais plus particulièrement au cours de la dernière semaine», le déneigement et le déglaçage a été au cœur des préoccupations de la Ville.

Dans les derniers jours, plusieurs citoyens ont toutefois critiqué la qualité du déneigement dans plusieurs arrondissements de Montréal.

La météo plus clémente des prochains jours ouvre une fenêtre d’opportunité «d’environ cinq jours pour maximiser [les] résultats en matière d’exécution de nos opérations», d’après la mairesse. Le chargement de la neige dans les arrondissements reprendra progressivement mardi soir à Montréal, après que des «événements météorologiques […] particulièrement soutenus» eurent bouleversé les opérations de la Ville dans les derniers jours, d’après le cabinet du comité exécutif. Depuis le 20 janvier, la métropole a effectivement reçu des quantités importantes de neige et d’eau au sol.

Selon le comité exécutif, l’objectif de cette opération de chargement «est de ramasser la neige résiduelle» et de terminer le déglaçage des axes routiers, des trottoirs et des pistes cyclables. Le réseau doit être «complètement débarrassé de toute la glace restante», a tranché le cabinet.