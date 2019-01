Un programme venant en aide aux personnes itinérantes de Montréal en leur offrant un hébergement et un suivi médical et psychiatrique bénéficiera de plus de ressources financières.

Un montant de 300 000 $ a été remis mercredi par le gouvernement du Québec et une entreprise privée à l’Accueil Bonneau, à la Mission Old Brewery et à la Mission Bon Accueil afin d’élargir l’application du Programme de réaffilitation en itinérance et santé mentale (PRISM).

Ce programme, qui existe depuis 2013, permet d’offrir un hébergement traditionnel pour une période d’environ deux mois aux personnes itinérantes où ils reçoivent des services médicaux et psychiatriques

