QUÉBEC — Le leader parlementaire péquiste Nicolas Marceau a annoncé jeudi qu’il se ralliait à la campagne du candidat à la direction Jean-François Lisée.

À la veille de l’annonce du choix des militants, M. Marceau a quitté la neutralité imposée par ses fonctions afin d’appuyer M. Lisée.

«Jean-François est un homme d’idées, ouvert aux idées nouvelles, a-t-il dit. Il a un côté stratège que j’aime beaucoup. Il réfléchit, il anticipe ce que feront les autres partis.»

Jeudi soir, le Parti québécois a précisé, sur son compte Twitter, que 60 pour cent des électeurs s’étaient exprimés.

Le cabinet du chef intérimaire péquiste Sylvain Gaudreault a indiqué que M. Marceau n’avait pas démissionné de ses fonctions de leader parlementaire, contrairement à d’autres députés qui ont renoncé à des postes de cadres pour rejoindre d’autres candidats.

M. Gaudreault n’a pas voulu commenter ce qui semble être un accroc à la règle de neutralité imposée aux dirigeants parlementaires péquistes.

L’arrivée de M. Marceau dans le camp Lisée fait passer à six le nombre de ses appuis au sein du caucus, contre 14 pour Alexandre Cloutier, avec qui il est au coude à coude dans les derniers sondages.

M. Lisée a fait l’annonce de ce ralliement dans les jardins de l’Assemblée nationale, sous le regard attentif d’un représentant de l’équipe de campagne de M. Cloutier.

Le candidat a expliqué qu’il était clair depuis une semaine que M. Marceau allait lui donner son appui quand les travaux parlementaires seraient ajournés.

«Il m’a avisé il y a peut-être deux semaines qu’il était agréablement touché par ce qui se passait, a-t-il dit. La semaine dernière, on a commencé à avoir des discussions plus solides.»

Le calendrier parlementaire prévoit que les députés feront du travail en circonscription la semaine prochaine.

M. Marceau, ex-ministre des Finances du dernier gouvernement péquiste, a affirmé qu’il était demeuré neutre tout en exerçant ses fonctions.

«Le Salon bleu est fermé et de mon côté, c’est mission accomplie et je retrouve ma liberté de parole, a-t-il dit. J’ai été neutre, j’ai agi de la façon la plus neutre qui soit.»

En juin, après avoir tenté en vain de promouvoir une nouvelle stratégie référendaire, M. Marceau avait annoncé qu’il ne serait pas candidat dans la course.

À cette occasion, il avait précisé qu’il appuierait le candidat qui porterait ses idées sur l’économie, l’indépendance, et qu’il ne ferait pas connaître son choix «à la dernière minute».

M. Marceau a ensuite été nommé leader parlementaire, en replacement de Bernard Drainville, ce qui l’a obligé à demeurer neutre.

Jeudi, M. Marceau a affirmé qu’il faisait confiance à M. Lisée, qui propose de reporter le référendum sur la souveraineté au mandat de 2022.

«Jean-François a mis sur la table une proposition que je crois la meilleure dans le contexte actuel, a-t-il dit. Proposition qui doit permettre de rétablir la confiance avec les Québécois, de régénérer le Parti québécois.»

Par ailleurs M. Cloutier a nié une information rapportée par M. Drainville, maintenant animateur de radio à Québec, selon laquelle il irait pratiquer le droit s’il est défait vendredi.

«Sous aucune forme je n’ai l’intention de retourner dans un bureau d’avocats, ce sont de fausses rumeurs que certains aiment bien alimenter», a-t-il dit.