Les cartes-cadeaux sont très populaires durant le temps des Fêtes: plus de la moitié des consommateurs avaient l’intention d’en offrir au moins une cette année, selon la Fédération nationale du commerce de détail aux États-Unis. Mais elles ne sont pas toujours désirées: l’organisation américaine CEB TowerGroup estime que sur les 130 milliards $ US dépensés en cartes-cadeaux l’an dernier, des cartes d’une valeur totalisant 1 milliard $ US sont restées inutilisées.

C’est parfois parce qu’il s’agit d’une carte-cadeau chez un détaillant qui n’intéresse pas la personne l’ayant reçue. Ou alors, cette personne n’a pas accès facilement au restaurant ou au cinéma qui lui permettrait de dépenser son cadeau.

Que faire, donc, si vous avez reçu une carte-cadeau que vous risquez de ne pas utiliser? Voici quelques suggestions:

REDONNEZ-LA

C’est probablement la solution la plus facile. Si vous ne pouvez utiliser votre carte-cadeau ou si vous n’en voulez pas, quelqu’un d’autre pourrait être intéressé. Pourquoi ne pas l’offrir à un proche? Les cartes-cadeaux sont valides tant que le commerce est en activité et rien n’interdit de les donner à une autre personne que leur destinataire d’origine.

VENDEZ-LA

Il existe plusieurs sites d’échange en ligne, notamment CardSwap, Gift Card Granny, CardCash ou CardPool, où l’on peut acheter et vendre des cartes-cadeaux. Vous n’obtiendrez pas la valeur totale de votre carte, mais vous en récupérerez une partie.

Attendez-vous à recevoir de 80 à 90 pour cent de la valeur de votre carte sur les sites fiables, indique Teri Llach, chef du marketing pour Blackhawk Network, qui possède le site CardPool.

Mme Llach ne conseille pas de vendre ou d’acheter directement des cartes-cadeaux sur internet sans passer par une plateforme spécialisée, puisqu’il n’y a aucun moyen de savoir si l’on se fait avoir. Un site réputé et bien établi vous garantira la valeur de la carte.

Si vous êtes plus du genre à vouloir transiger en personne, vous pouvez vous rendre à un kiosque CoinStar Exchange afin d’échanger vos cartes-cadeaux contre de l’argent. Ces kiosques se trouvent notamment dans les supermarchés.

Là encore, vous n’obtiendrez pas la valeur totale de votre carte, mais c’est toujours mieux que de la laisser traîner au fond d’un tiroir.

FAITES-EN UN DON

Pour faire oeuvre utile, vous pourriez offrir votre carte-cadeau à une bonne cause. Vous pouvez la donner directement à un organisme de bienfaisance. Pensez à une banque alimentaire ou à un organisme d’aide aux sans-abri, qui pourraient l’utiliser pour acheter des fournitures, ou offrez-la à une famille moins nantie de votre quartier.

Aux États-Unis, Cardpool et Compassion International ont cofondé le site CardFunder, qui permet aux consommateurs de faire don du solde de leur carte-cadeau à différentes oeuvres de charité.