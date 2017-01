Les intempéries continuent de causer des maux de tête à de nombreux québécois, alors que plus de 65 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité mercredi soir.

Le verglas qui est tombé sur la province mardi a causé de nombreuses pannes et les forts vents qui soufflaient en soirée mercredi en ont entraîné d’autres, a indiqué Hydro-Québec via Twitter, ajoutant que plus de 300 équipes étaient sur le terrain pour effectuer des réparations.

Tout comme mardi, c’est la région des Laurentides qui est la plus touchée par les pannes. Vers 21h30, près de 50 000 foyers de cette région étaient plongés dans le noir, les municipalités de Saint-Jérôme, Blainville et Sainte-Thérèse étant particulièrement affectées.

Dans la région de l’Outaouais et en Montérégie, la situation s’est améliorée par rapport à mercredi matin, mais plus de 5 000 foyers étaient privés de courant dans chacune des régions mercredi soir.

À Montréal, on déplorait plusieurs collisions, notamment sur l’autoroute 40, où deux poids-lourds se sont heurtés à la hauteur du boulevard Saint-Michel. Ceci a forcé la fermeture de toutes les voies de l’autoroute métropolitaine en direction est.