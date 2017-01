Le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle est fermé vendredi en raison d’une alerte à la bombe faite par téléphone.

La Sûreté du Québec (SQ), par la voix de la porte-parole Ingrid Asselin, confirme qu’un appel menaçant visant la douane a été logé. La SQ a reçu une demande d’assistance vers 9h, vendredi.

Les relations médias de l’Agence des services frontaliers du Canada, de leur côté, n’ont pas voulu confirmer qu’il s’agissait d’un appel à la bombe.

Outre la SQ, la Gendarmerie royale du Canada, les pompiers et les paramédics sont actuellement sur place. Le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est aussi sur les lieux.

La douane de Saint-Bernard-de-Lacolle est fermée dans les deux directions. Ainsi, impossible d’entrer ou de sortir du Canada par ce poste frontalier et celui du côté américain, Champlain NY.

L’appel visait seulement la douane de Saint-Bernard-de-Lacolle. Les autres postes frontaliers demeurent ouverts.

Vérifications

Des vérifications sont actuellement faites sur le périmètre de la douane de Saint-Bernard-de-Lacolle. Les pompiers fouillent notamment autour des véhicules stationnés devant le bâtiment principal.

De nombreux et vastes bâtiments composent ce poste frontalier, dont le secteur commercial, le terminus d’autobus et les bureaux administratifs.

Cette douane est le corridor principal Montréal-New York pour les voyageurs. Selon le site de l’ASFC, il s’agit de la deuxième frontière canado-américaine sans pont la plus fréquentée au pays. En 2013, 1,1 million de véhicules et 2,5 millions de voyageurs y sont passés.

Trafic

L’autoroute 15 Sud est actuellement fermée. Le trafic est dévié via le chemin Ridge. Les voyageurs sont invités à utiliser les autres postes frontaliers de la région.

Le poste de Saint-Bernard-de-Lacolle est l’un des plus fréquentes sur la frontière canado-américaine. Il relie l’autoroute 15 à l’Interstate 87, principale voie d’accès entre Montréal et New York. Selon les données de l’agence des services frontaliers, 2,5 millions de personnes ont franchi la frontière à cet endroit en 2013.

Les voyageurs sont invités à utiliser les autres postes frontaliers de la région, soit ceux de la route 221 (Lacolle), de la route 223 (Lacolle) ou de la route 219 (Hemmingford).

Le secteur commercial, quant à lui, doit emprunter les postes de la route 221 (Lacolle), de la route 223 (Lacolle) ou encore, celui de la route 133, à Saint-Armand/Philipsburg.

Avec la collaboration de Louise Bédard, Audrey Leduc-Brodeur et Marc-André Couillard.