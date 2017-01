Un Québécois sur deux meurt à cause du tabac, et presque la même proportion (46 %) a un proche ayant souffert du tabagisme, a révélé mardi le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) à l’occasion du lancement de la 40e Semaine pour un Québec sans tabac, qui se déroulera du 15 au 21 janvier.

«La réalité, c’est ça. Ce drame se produit toujours auprès de quelqu’un qu’on aime, a avancé le directeur général du CQTS, Mario Bujold. On pense aux victimes, mais les proches souffrent énormément».

Ce message de sensibilisation s’incarnera entre autres par deux publicités qui seront diffusées à la télévision. Un nouveau portail, qui contient des outils d’information, de prévention et d’aide pour arrêter de fumer, est aussi maintenant en ligne.

