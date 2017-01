MONTRÉAL — Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) relance son enquête sur la disparition de Jian Ping Li et de son petit garçon de six mois, survenue il y a plus de deux ans.

Un poste de commandement sera déployé jeudi dans le secteur de l’avenue Stravinski et du croissant Sabourin à Brossard, en Montérégie.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le SPAL dit avoir reçu de nouveaux indices et souhaite aller à la rencontre du public pour «corroborer certaines informations».

La mère, qui ne s’exprime qu’en mandarin, et son fils ont été vus pour la dernière fois à leur domicile du croissant Sabourin le matin du 30 avril 2014.

Depuis la double disparition, les enquêteurs ont mené des fouilles complètes de la résidence et du terrain de la famille, d’une partie du mont Saint-Bruno et d’une carrière, mais sans succès.

Jian Ping Li était âgée de 42 ans au moment de sa disparition. Son garçon, Xiao Feng Lu, serait aujourd’hui âgé de trois ans.