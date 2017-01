Loto-Québec a présenté jeudi avant-midi les gagnants du lot de 60 M$ du Lotto Max remporté le 6 janvier dernier. Il s’agit de 28 personnes membres d’une famille et de proches. Les nouveaux millionnaires habitent la Montérégie et le Centre-du-Québec.

C’est lors d’un dîner familial le 1er janvier dernier, que l’un des membres de la famille, Annie Roy, a décidé de former un groupe afin d’acheter un billet de Lotto Max. D’ailleurs, la famille gagnante avait l’habitude d’acheter des billets de loterie lors de réunions familiales.

Concrètement, ce sont trois générations qui vont bénéficier de ce montant d’argent. Les gagnants sont âgés entre 21 et 71 ans.

«La famille a des rêves. Pour les plus jeunes, l’argent devrait aller pour les études. Pour les plus âgés, ça va aider pour la retraite et pour ceux dans le milieu, ça va permettre d’alléger le travail et de voyager un peu», s’est exclamée Annie Roy, lors de la conférence de presse qui présentait les gagnants.

De son côté, l’un des gagnants, Gilles Leprohon, a indiqué que certains membres allaient réaliser quelques projets avec le montant remporté. «Pour l’un d’entre nous, l’achat d’un camion est dans l’air. Il y a bien sûr les voyages et de l’argent pour les enfants», a-t-il mentionné lors du point de presse.

Les heureux gagnants ont reçu leur chèque ce matin à l’hôtel Delta de Montréal. Les gens qui ont joué en formule groupe se partagent 20 parts du lot de 60 M$.

Rappelons que le billet gagnant a été acheté au Marché du Village à Ange-Gardien. Pour sa part, le commerçant recevra 1% du gain, soit 600 000$.

Quant au lot de 60 M$, il est le plus gros lot jamais versé par Loto-Québec.

Les gagnants

Les nouveaux millionnaires sont Annie Roy, Gilles Leprohon, Jacinthe Boivin Roy, Jean-François Boivin, Jean-Philippe Boivin, Julie Boivin, Bertrand Parenteau, Marie-Ève Boivin, Vincent Roy, Marthe Boivin, Mylène Boivin, Jean-François Barsalou, Robert Boivin, Martin Giguère, Valérie Vallée, Claudine Girard, Sophie Le Sage-Fafard, Dave Parenteau, Marie-Claude Normandin, Marco Lafleur, Suzanne Rondeau Boivin, Rosaire Boivin, Jean Roy, Sylvain Roy et Maxime Parenteau.