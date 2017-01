Ariane Desgroseillers Lafrance, 26 ans, a été condamnée le 9 janvier au Palais de justice de Saint-Jean à quatre ans de pénitencier pour importation de cocaïne. Elle a reconnu sa culpabilité.

Le 2 décembre 2013, elle était passagère dans un véhicule intercepté sur l’autoroute 15 après avoir franchi la frontière à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Me Dominique Dudemaine, de la Couronne, a indiqué que l’accusée n’avait joué aucun rôle dans le complot pour faire entrer la drogue au Canada. «Elle est arrivée tard dans le processus d’importation», a-t-il mentionné.

Gregory Singh, 30 ans, condamné en septembre à neuf ans de pénitencier, conduisait la voiture dans laquelle se trouvaient 182 kilos de cocaïne. L’accusée était amoureuse de lui et l’avait accompagné lors d’un voyage aux États-Unis pour se rendre compte par la suite qu’il importait de la drogue. Elle a également manipulé un des sacs contenant la cocaïne.

«Il est surprenant pour une personne sans antécédent judiciaire de prendre autant de mauvaises décisions», a noté le juge Éric Simard de la Cour du Québec.

Me Marc-Antoine Carette, de la défense, a parlé d’aveuglement volontaire. Il a ajouté que sa jeune cliente n’était reliée à aucune une organisation criminelle et ne devait pas tirer profit de ce voyage. Elle n’a jamais reparlé à Singh depuis leur arrestation et elle n’a pas l’intention de renouer avec lui, a signalé l’avocat.

Le magistrat a retenu la recommandation de sentence formulée par les deux avocats. La peine tient compte de la participation réduite de l’accusée au crime et de son plaidoyer de culpabilité.

Plusieurs proches de l’accusée étaient présents au tribunal pour le prononcé de la peine et l’ont saluée alors qu’elle prenait la direction des cellules.

En septembre, lors de sa condamnation, Singh s’était excusé auprès de la jeune femme pour l’avoir entraînée dans cette aventure.