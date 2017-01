Le 30 décembre 2016, en début de soirée, un suspect s’est introduit par effraction dans une résidence de la rue Second Ruisseau à Calixa-Lavallée. Il a fouillé toutes les pièces avec sa lampe de poche, à la recherche de biens de valeur. Il a dérobé une arme à feu.

Une caméra a capté l’intrus dans la cuisine. Il aurait environ 35-40 ans. Il mesurerait 5 pieds 8 et pèserait 160 livres. L’homme arborait une moustache et des lunettes. Il portait un habit de neige blanc, des bottes d’hiver foncées et une tuque munie d’une crête décorative.

Les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent demandent l’aide de la population pour l’identifier. Toutes informations pouvant aider à le retracer peuvent être transmises au 450 536-3333 ou 1 800 711-1800 avec le numéro de référence DES-2017-18.