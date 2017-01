QUÉBEC — Le chef péquiste Jean-François Lisée devra attendre le mois de septembre avant de savoir si la base militante de son parti accepte de l’accompagner sur le chemin qu’il a choisi pour le Parti québécois (PQ).

D’ici le congrès national du PQ, qui se tiendra en septembre à Montréal autour du thème «Le chemin des victoires», les membres auront tout le loisir d’analyser, et au besoin amender, la proposition principale déposée samedi, un document contenant plus d’un millier de possibles engagements électoraux sur une grande diversité de sujets.

Une fois entérinée en septembre, la proposition principale deviendra l’armature du programme du parti.

Présentée aux membres, députés et présidents d’association réunis en conseil national tout le week-end à Québec, la proposition principale confirme l’engagement pris par M. Lisée lors de la course au leadership, à savoir qu’un gouvernement péquiste ne tiendrait pas de référendum sur la souveraineté lors d’un premier mandat, soit entre 2018 et 2022.

Le président du parti, Raymond Archambault, a soutenu que cette position levait toute ambiguïté sur les intentions du parti.

D’entrée de jeu, dans son discours d’ouverture, M. Lisée a invité les souverainistes à redécouvrir le Parti québécois, qu’il a présenté comme le parti de la croissance économique et de la justice sociale.

Tableaux à l’appui, le chef a soutenu que la croissance économique enregistrée au Québec avait été plus forte, en moyenne, lorsque les péquistes étaient au pouvoir, en comparaison avec les gouvernements libéraux.

Il a dit que dans le passé de nombreux souverainistes s’étaient éloignés du PQ parce que ses engagements n’étaient pas suffisamment nets, clairs et constants, et que ce temps était révolu.

Au sujet de la promotion de la langue française, un sujet délicat au PQ, la proposition stipule qu’un gouvernement péquiste miserait surtout sur la langue de travail, en soumettant les entreprises comptant de 25 à 49 employés à la Charte de la langue française (loi 101) et à la procédure de certification en francisation.

Samedi, des militants de longue date plus pointilleux sur la place du français au Québec, comme Marc Laviolette, ont dit juger les propositions présentées trop timides et songeaient déjà à des propositions d’amendements.

Un gouvernement péquiste verrait aussi à appliquer la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale.

Le secteur de l’éducation ne serait pas épargné: les étudiants de cégep anglophones devraient subir un examen de français pour obtenir leur diplôme.

Le chef péquiste va prononcer un autre discours devant ses militants dimanche midi, en conclusion de l’événement.