Le cancer du poumon lié au tabagisme tue 14 personnes par jour, a rappelé le Conseil québécois sur le tabac et la santé, à l’occasion de la première journée de la Semaine pour un Québec sans tabac.

«Quatorze personnes par jour, c’est une tragédie de Mégantic à tous les trois jours», a illustré le Dr Martin A. Champagne, président de l’association des médecins hématologues et oncologues du Québec, en faisant référence à la tragédie de Lac-Mégantic de juillet 2013, qui a coûté la vie à 47 personnes.

Selon les statistiques de la Société canadienne du cancer, 8600 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer du poumons en 2016, et 6500 en sont morts. Selon le Dr Champagne, le tabagisme cause quelque 85% des cancers du poumon.

D’après le directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé, Mario Bujold, les problèmes de santé liés au tabagisme sont la première cause de décès évitable au Québec, tuant un fumeur sur deux. «C’est une loterie dans laquelle on a beaucoup de chances de perdre», juge-t-il.

Si le taux de tabagisme est en diminution au Québec, près de 20% des Québécois de plus de 12 ans fument toujours, déplore M. Bujold. Un site a d’ailleurs été mis au point pour aider toute personne voulant arrêter de fumer.

Le Dr. Champagne encourage d’ailleurs tous les fumeurs à chercher de l’aide pour cesser de fumer. «Il n’est jamais trop tard pour arrêter, affirme-t-il. On ne récupèrera jamais tous les dommages, mais on va améliorer sa santé.»

