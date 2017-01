Du haut de ses 9 ans, Mathis Lavoie doit désormais se passer d’une de ses petites joies. Allergique aux arachides, le garçon doit maintenant faire un trait sur le restaurant McDonald’s puisque, depuis le 17 janvier, la franchise réintègre les arachides dans son menu.

Le lundi 16 janvier 2017 restera gravé longtemps dans la mémoire de la famille du jeune Mathis. Accompagné de sa sœur, de sa mère ainsi que du conjoint de celle-ci, le garçon est allé manger pour une dernière fois dans une franchise McDonald’s. Il a profité de sa visite au restaurant situé sur le boul Mgr-Langlois à Salaberry-de-Valleyfield pour remettre une lettre au gérant de l’établissement afin de l’informer de son état de santé et du fait qu’il ne pourra plus revenir manger à son restaurant favori.

«Mathis a été diagnostiqué allergique aux arachides à l’âge de 14 mois, indique sa mère Sophie Noël. Maintenant, avec le nouveau menu, McDonald’s ne le cache pas, il y a des risques de contamination avec des arachides et cela peut être mortel pour mon fils.»

Mme Noël se dit consciente que la gestion des allergies alimentaires est loin d’être agréable. «Je me tue à le dire à qui veut bien l’entendre depuis toutes ces années, explique la mère. Cela n’est pas compliqué, c’est contraignant. Ça demande des mesures de sécurité particulières afin d’éviter la contamination croisée.»

Sophie Noël dit avoir de la difficulté à comprendre la décision de l’entreprise qui s’adresse en grande partie aux enfants. « Depuis les dernières années, ce sont eux tout particulièrement qui sont touchés par la problématique des allergies alimentaires. Maintenant, des centaines de milliers de clients de McDonald’s seront dorénavant forcés de passer devant les restaurants sans s’y arrêter. Il me semble que tout ceci ne vaut la peine de continuer à prendre ces précautions déjà bien implantées dans les établissements.»

Dans la lettre remise par Mathis, le dirigeant local des restaurants McDonald’s a pu lire « Je vous invite à partager ces lettres avec les dirigeants de chacune de vos franchises, avec chacune des personnes impliquées dans la prise de décisions de l’organisation. J’espère de tout cœur, de même que chaque membre de ma famille, que vous ferez preuve de gros bon sens et vous rétracterez: c’est la seule chose à faire qui soit digne de votre engagement envers les clients que vous servez à travers le monde».

McDonald’s prévient ses clients

Sur le site de McDonald’s Canada, la chaine dit être à l’écoute de ses clients. «McDonald’s du Canada fait constamment évoluer son menu en y ajoutant de nouveaux produits et de nouveaux ingrédients. Nous apportons un changement important à notre menu ainsi qu’à nos marches à suivre opérationnelles en ce qui a trait aux allergènes. Nous servons désormais des produits contenant des noix qui ne sont pas emballées en sachets individuels (…) Par conséquent, tous les produits offerts dans nos restaurants pourraient contenir ou être en contact avec des arachides, des noix et d’autres allergènes. Cela signifie que la contamination croisée entre les noix et d’autres produits à notre menu est possible», apprend-on.