Même s’il habite à moins d’un kilomètre du Blue Parrot, Alain Bachand n’a jamais eu connaissance qu’un drame s’était déroulé dans la célèbre discothèque de Playa del Carmen dans la nuit de dimanche à lundi… jusqu’à ce que des amis l’en avertissent sur Facebook.

«Des gens s’inquiétaient pour nous et se demandaient si nous étions en sécurité; c’est de cette façon que nous l’avons appris. Vous savez, les nouvelles ne voyagent pas très vite ici», lance l’ex-Magogois qui demeure à cet endroit depuis huit ans maintenant.

Après avoir vérifié que tous ses proches étaient sains et saufs, M. Bachand s’est rendu sur la scène du crime, là où une fusillade a fait au moins cinq morts, dont un Canadien. «Je connais beaucoup de gens dans la ville et je voulais m’assurer qu’il n’y avait aucune de mes connaissances parmi les victimes. La scène était désolante, avec des chaussures, des sacoches ou encore des verres à moitié pleins qui traînaient un peu partout. Mais je suis convaincu que la vie normale va reprendre dans quelques jours. C’est une discothèque qui est fréquentée principalement par des touristes, et comme c’est une clientèle qui change constamment, les gens oublieront rapidement ce qui s’est passé», croit Alain Bachand.

Celui qui gagne sa vie dans les voyages et réservations de groupe à travers le monde estime que Playa del Carmen reste un endroit sécuritaire pour le tourisme, notamment pour les Québécois qui y sont particulièrement nombreux. «Selon ce qu’on a appris, c’est un geste isolé (un revendeur de drogue qui serait revenu se venger d’avoir été mis à la porte) et ça n’a rien à voir avec un acte terroriste. Actuellement, il doit y avoir une cinquantaine de Magogois et Estriens qui sont ici en vacances et je suis convaincu que ça va demeurer un endroit de prédilection pour les Québécois. Quand ma mère vient ici, elle peut se promener dans les rues jusqu’à 23 h et je ne suis jamais inquiet pour elle», a-t-il fait valoir.