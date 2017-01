La Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé mercredi qu’elle abolissait environ 190 postes.

Une cinquantaine d’entre-eux sont occupés par des employés non syndiqués. Certains de ces postes étaient actuellement vacants. Une proportion équivalente de postes de cadres et d’employés sont concernés.

Ces mesures touchent tous les secteurs de la société, hormis le personnel en succursale.

La SAQ précise que des programmes de soutien et de départ seront mis en place pour les employés affectés par ces coupes. Elle affirme que «cette décision d’affaires s’inscrit dans une démarche de saine gestion, entamée il y a quelques années».

Dans un communiqué émis peu de temps après l’annonce de la SAQ, le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (SPTP-CSN) dénonce l’abolition de postes de techniciens et de professionnels. «À la SAQ, on coupe des postes d’abord, et on se demande ensuite comment on doit réorganiser le travail. La conséquence, c’est que nos membres sont de plus en plus surchargés: il y a une augmentation des heures supplémentaires non rémunérées et le climat de travail se détériore grandement», a commenté la présidente du SPTP-CSN, Sandrine Thériault.

Le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN), quant à lui, se dit solidaire des secteurs touchés par les suppressions de postes, et fait remarquer que celles-ci auront un impact sur les tâches des employés en succursales.