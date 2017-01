La députée de Gouin, Françoise David, annoncera jeudi qu’elle quitte la vie politique, rapporte Radio-Canada. Elle tiendra un point de presse à 10h30, à Montréal.

Mme David, coporte-parole du parti Québec solidaire (QS), a été élue une première fois comme députée à l’Assemblée nationale en septembre 2012, puis réélue en 2013. Au printemps dernier, elle avait évoqué la possibilité de ne pas se présenter à la prochaine élection, puisqu’elle serait âgée de 70 ans. Au début du mois, elle avait déclaré qu’elle annoncerait ses intentions «très tôt» en 2017.

Françoise David fera une annonce demain matin concernant son rôle de députée de Gouin et de porte-parole de Québec solidaire #polqc #assnat — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) January 19, 2017

En mai, à l’occasion du prochain congrès de Québec solidaire, les membres du parti devront réélire leurs porte-paroles, un homme et une femme. Une source au sein du parti a indiqué à Métro qu’il serait logique dans les circonstances que Mme David annonce ses intentions maintenant, le temps que s’organise une course pour la remplacer dans ce rôle.

Elle a participé à la fondation de QS en 2006, lorsque son propre parti, Option citoyenne, fusionne avec l’Union des forces progressistes (UFP), à ce moment dirigée par Amir Khadir. Les deux avaient signé ensemble, en 2005, le Manifeste pour un Québec solidaire.

Mme David devient ensuite officiellement chef de Québec solidaire en 2006, mais M. Khadir conserve son rôle de porte-parole du parti.

La première élection générale à laquelle participe Québec solidaire, 2007, ne lui permet pas d’obtenir un siège à l’Assemblée nationale, cependant Mme David recueille environ 26% des suffrages dans sa circonscription, et termine deuxième.

Lors de l’élection de 2008, Québec solidaire atteint sa première victoire en faisant élire Amir Khadir dans la circonscription de Mercier. Toutefois François David est encore battue par le député péquiste Nicolas Girard dans Gouin.

Née à Montréal le 13 janvier 1948, Françoise David descend d’une lignée de personnalités politiques et publiques.

Son arrière-grand-père, Laurent-Olivier David (1840-1926), qui fut journaliste, avocat, historien et homme politique, est, entre autres, fondateur du Monument national. Le grand-père de Mme David, Athanase David (1882-1953), fut lui aussi avocat et homme politique et siégea sous le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau. Enfin, le père de Françoise David, Paul (1919-1999) était cardiologue et lui aussi politicien. Il a fondé l’Institut de Cardiologie de Montréal.

La famille de la députée de Québec solidaire est aussi constituée de personnalités connues. Ses deux frères Charles-Philippe et Pierre David sont respectivement titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et producteur de cinéma actif à Hollywood. Sa sœur, Hélène David est députée libérale d’Outremont et ministre de l’Enseignement supérieur.

Avant de se lancer en politique provinciale, Françoise David s’implique dans le milieu communautaire. De 1987 à 1994, elle est la coordonnatrice du Regroupement des centres de femmes du Québec. Elle tient ensuite le poste de présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001.

Avec son fiancé François Larose, elle habite depuis plus de 30 ans le quartier de La Petite-Patrie à Montréal, dans la circonscription électorale de Gouin.