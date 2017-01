L’homme qui s’était barricadé sur la rue Phipps à Sorel s’est finalement rendu aux policiers, vers 12h55, le 20 janvier.

Personne n’a été blessé. L’intervention s’est bien déroulée, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ingrid Asselin.

«L’homme a été arrêté pour menaces. On ne sait pas encore pourquoi il s’est barricadé», commente la sergente Asselin.

L’individu pourraît être libéré avec une promesse de comparaître. Il est présentement rencontré par les enquêteurs pour faire la lumière sur les évènements.



Rappelons que l’homme était seul, possiblement en crise et barricadé à l’intérieur d’une résidence de la rue Phipps depuis avant 11h, vendredi matin. Les résidences autour ont été évacuées et un large périmètre de sécurité avait été érigé entre les rues Provost et Adélaïde.

L’intervention a nécessité plusieurs policiers du poste de la SQ de la MRC de Pierre-De Saurel.