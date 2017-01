De passage à Tout le monde en parle (TLMEP) dimanche, le député de Châteauguay, Pierre Moreau, a rendu hommage à François David, qui a démissionné de son poste de députée de Gouin la semaine dernière.

«C’est une grande dame, Françoise David, a-t-il dit. J’ai eu le bonheur de travailler avec [elle]. Elle avait proposé un projet de loi sur les ainés en situation précaire au niveau du logement, qui est partie intégrante du code civil.» Le président du Conseil du Trésor a soutenu qu’il est possible que le Parti libéral et Québec solidaire travaillent ensemble, malgré ce qu’on peut penser. «Au-delà des partis, il y a des individus, a-t-il rappelé. La façon dont on se comporte peut avoir des conséquences très positives sur la façon dont les choses peuvent avancer.»

En entrevue, M. Moreau est revenu sur la maladie qui l’a forcé à prendre congé de ses fonctions parlementaires pendant près d’un an. «Je peux vous dire, on a tellement mal à la tête, qu’on n’est pas capable de s’alimenter… d’où la perte de poids, a-t-il relaté, ajoutant qu’il ne s’est pas rendu compte lui-même à quel point il était malade. Les médecins m’ont dit: “il y a eu quelques jours où on a été très inquiets”.»

Maintenant complètement rétabli, le député dit être en mesure d’aider le gouvernement en tant que président du Conseil du Trésor, alors que d’importantes négociations avec divers corps de la fonction publique s’en viennent. «Quand j’ai rencontré le premier ministre, je lui ai dit: “Écoute Philippe, je suis en forme, j’ai le feu vert des médecins, dis-moi où je peux être utile”», a-t-il raconté.

L’homme politique n’a toutefois pas voulu s’avancer sur les négociations en cours avec les juriste de l’État et l’utilisation possible de briseurs de grève par le gouvernement. «Si c’est le cas, ce n’est pas acceptable, s’est-il contenté de dire. Mais c’est périphérique à un conflit. Ce n’est pas l’élément sur lequel on doit se baser pour régler ce conflit.»

L’animateur Guy A Lepage a souligné que c’est plutôt M. Moreau, et non le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui pilotera les négociations avec les médecins. «Ça fait un peu bon cop bad cop», a soutenu l’animateur. «Il est très gentil, Gaétan Barrette, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, a répliqué le député de Châteauguay. On ne dit pas toujours la même chose que lui dans nos réunions, et il est charmant. On a chacun notre façon de faire.»

Le président du Conseil du Trésor a également défendu son collègue Sam Hamad, qui a démissionné de son poste de ministre après avoir mis sous enquête par le commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale. «Il est très gentil Sam Hamad, il m’amène un aspect d’analyse économique qui est très important, a-t-il soutenu. Les gens voient les ministres, mais les autres députés apportent une contribution qui est importante.»

Questionné à savoir s’il briguerait la chefferie du Parti libéral du Québec, M. Moreau n’a pas voulu se prononcer, disant ne pas penser à cela. «Non, le travail n’est pas ouvert, a-t-il lancé. La qualité première en politique, c’est la loyauté. Philippe [Couillard] a été d’une grande solidarité, d’une grande humanité quand j’ai eu des problèmes de santé. Ce genre de choses-là rend la loyauté très facile.»