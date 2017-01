Aujourd’hui 26 janvier, est la Journée internationale de la douane. Métro a posé quelques questions à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

À quelle fréquence saisissez-vous des objets interdis à la douane de l’aéroport?

En 2016, les agents des services frontaliers au Québec ont effectué 7074 interceptions d’aliments inadmissibles. La plupart de ces interceptions ont été faites à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Pourquoi les règles ne sont pas les mêmes selon le pays de provenance?

La situation relative aux maladies et aux organismes nuisibles évolue sans cesse dans les différentes régions de la planète. Les restrictions en matière d’importation d’aliments, végétaux et animaux sont établies par nos collègues de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Les voyageurs ne se rendent peut-être pas compte des risques associés aux produits alimentaires, végétaux et animaux, qui peuvent être porteurs d’espèces envahissantes ou de maladies ou être un organisme nuisible – mais les risques pour l’approvisionnement alimentaire, l’économie, l’environnement et la santé humaine au Canada sont très réels.

Pouvez-vous me donner des exemples de saisies insolites faites par l’ASFC?

Les saisies inusitées impliquent souvent des animaux vivants ou sous forme de viande. Voici quelques exemples: vésicule biliaire d’ours, cobra dans l’alcool (vin de serpent), de l’ivoire d’éléphant, le cou d’un canard, de la peau d’âne (qui ressemble à une tablette de chocolat) utilisée comme bouillon de soupe, etc.

À l’occasion, des voyageurs ramènent des animaux vivants comme des singes ou des oiseaux exotiques. Dans ces derniers cas, les agents confisquent les animaux et contactent l’Agence canadienne d’inspection des aliments et cette dernière décide comment en disposer. Certains produits alimentaires, végétaux et animaux peuvent transmettre des maladies. Par exemple, l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), communément connue sous le nom de «maladie de la vache folle» et la fièvre aphteuse peuvent être transmises d’un animal à l’autre. S’il y a contagion, ces maladies peuvent avoir un impact négatif majeur sur les fermes canadiennes et l’économie.

Certains produits sont inadmissibles parce qu’ils sont protégés en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et qu’il proviennent d’espèces menacées d’extinction. Ces objets sont retenus et remis à Environnement et Changement climatique Canada pour une décision finale.

Pour ce qui est d’exemples de saisies de drogues, les agents à l’aéroport de Mirabel ont réalisé une importante saisie de carfentanil ces derniers jours.

Saisie insolite des douanes: Cobra dans l’alcool (vin de serpent)

Que faites-vous des marchandises saisies?

De manière générale, les aliments végétaux et animaux saisis sont envoyés à un centre d’enfouissement pour déchets internationaux. Les animaux vivants peuvent être jugés prohibés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, qui est responsable de la Loi sur l’inspection des viandes et de la Loi sur l’inspection du poisson. L’ASFC retient les marchandises au nom de l’ACIA et cette dernière rend la décision.