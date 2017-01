MONTRÉAL — Deux autres ententes de principe viennent d’intervenir entre le Conseil du trésor et quelque 12 000 fonctionnaires fédéraux en vue du renouvellement de leurs conventions collectives.

Ces ententes touchent plus de 11 000 fonctionnaires du groupe des Services techniques et 900 du groupe Enseignement et bibliothéconomie, a confirmé lundi leur syndicat, l’Alliance de la fonction publique du Canada.

Au plan salarial, les membres toucheront des augmentations annuelles de 1,25 pour cent pendant quatre ans, auxquelles s’ajoutera un rajustement selon le marché de 0,5 pour cent pour la troisième année. De même, une prime de 650 $ sera versée lors de la signature de l’entente.

L’AFPC, affiliée à la FTQ au Québec, précise que «des avancées importantes» avaient déjà été réalisées sur les congés de maladie et le réaménagement des effectifs, en décembre dernier. Il s’agit d’enjeux qui sont communs aux autres groupes de l’alliance syndicale. Ces enjeux doivent être acceptés à chacune des cinq tables de négociation.

Juste avant Noël, une première entente était intervenue avec un autre groupe de 68 000 employés fédéraux syndiqués à l’AFPC.