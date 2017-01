OTTAWA — Les deux tiers des Canadiens qui ont répondu à un sondage du gouvernement fédéral sur la réforme du système électoral disent être satisfaits du statu quo.

Un rapport du sondage, publié discrètement mardi sur le site de la ministre des Institutions démocratiques Karina Gould, suggère également que les Canadiens seraient ouverts à envisager des changements dans le mode de scrutin — pourvu qu’ils ne compliquent pas le processus de vote.

«Même si la satisfaction n’empêche pas nécessairement un désir de réformer le système électoral, la majorité des Canadiens (67 pour cent) mentionnent être assez ou très satisfaits de la façon dont fonctionne la démocratie au Canada», est-il écrit dans le résumé du document.

«Les Canadiens sont ouverts aux options leur permettant d’exprimer leurs préférences avec une plus grande précision, mais pas si le bulletin de vote est plus difficile à comprendre», ajoute-t-on.

Bien qu’un peu plus de la moitié des répondants — 53 pour cent — disent être opposés au vote obligatoire, ils appuient l’idée de pouvoir voter en ligne tant qu’il est démontré que le système sera sécuritaire.

Le premier ministre Justin Trudeau a promis de faire en sorte que les élections de 2015 soient les dernières élections fédérales organisées selon le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour. Il semble toutefois avoir démontré des signes qu’il pourrait reculer sur cet engagement.

Un sondage critiqué

Peu de temps après la parution du sondage, plusieurs critiques avaient été soulevées, notamment sur le fait qu’aucune des 30 questions ne faisait mention du mode de scrutin proportionnel.

Le député conservateur Scott Reid, porte-parole de son parti en matière d’institutions démocratiques, prédit que les libéraux vont utiliser les résultats du sondage pour modifier le système électoral à leur avantage.

Les conservateurs veulent que les Canadiens approuvent tout changement à leur système électoral par la voie d’un référendum.

Le porte-parole néo-démocrate Nathan Cullen, dont le parti fait la promotion du système proportionnel, estime qu’il s’agissait d’un sondage de «psycho-pop» qui ne demandait pas vraiment à la population de choisir un mode de scrutin en particulier.

Le mode de scrutin proportionnel, selon ses défenseurs, permettrait d’avoir un portrait plus fidèle des résultats électoraux à la Chambre des communes.

Les défenseurs d’une réforme électorale considèrent que le système actuel est injuste puisque les députés peuvent être élus avec moins de la moitié des voix lorsque plus de deux candidats se présentent.

Le gouvernement fédéral avait encouragé les Canadiens à participer au sondage sur le site mademocratie.ca, qui a été réalisé par téléphone et en ligne entre le début du mois de décembre et le 15 janvier.

Ottawa a envoyé des cartes postales à plus de 15 millions de Canadiens pour leur demander de participer au sondage, auquel ont répondu environ 383 074 personnes, dont 96 pour cent résident au Canada.

Le site indique que les résultats «ont été pondérés par rapport aux données du recensement dans le but d’accroître la représentativité des conclusions et de mieux refléter l’opinion des Canadiens sur un certain nombre de points clés du discours sur la réforme électorale».

Le sondage a aussi permis de déterminer que plus de 90 pour cent des répondants appuyaient l’idée d’imposer une limite dans la durée d’une campagne électorale.

La campagne électorale de 2015, qui a duré 11 semaines, a été la plus longue de l’histoire moderne du Canada.

De plus, 66 pour cent des Canadiens sondés se sont opposés à abaisser l’âge du droit de vote.