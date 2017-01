Jacques Roger Lesage, le père-grand-père de Val-des-Monts, aurait agressé un autre enfant, outre ses propres filles.

L’homme de 79 ans a plaidé non coupable au cours des derniers mois à des accusations d’agression sexuelle et d’attouchements sur un mineur, ont appris des médias de la région.

Les faits reprochés remontent au début des années 2000.

La victime présumée, qu’on ne peut nommer afin de protéger son identité, aurait été touchée au niveau des parties génitales dans le lit de Lesage.

Après avoir rapidement porté plainte auprès du Service de police de Gatineau, la jeune fille aurait fait volte-face tout juste avant que ne soit arrêté le septuagénaire, selon ce qu’il nous a été permis d’apprendre.

Puis, elle serait revenue à la charge au cours des dernières années, dans la foulée de la dénonciation faite par les trois filles de l’homme, Lucie, Nathalie et Chantal, qui alléguaient à ce moment avoir été violées par leur père durant plusieurs dizaines d’années.

Puisqu’il réfute catégoriquement cet événement qui remonterait à une quinzaine d’années, Jacques Roger Lesage subira un autre procès, cette fois devant juge seul, possiblement en 2017. La date précise de l’exercice pourrait être déterminée en avril prochain.

Bien que cette nouvelle agression aurait été perpétrée à Gatineau, le SPVG a remis le dossier entre les mains des deux enquêteurs du corps policier de la MRC des Collines attitrés à l’histoire d’inceste.

Incarcéré depuis son arrestation en 2014, Lesage a été reconnu coupable par un jury, vendredi dernier, de quatre des six graves chefs d’accusation qui pesaient contre lui.

Les représentations sur sentence se sont amorcées mardi et doivent se conclure mercredi. On connaîtra alors la position de la Couronne et de la défense.