QUÉBEC — Le maire de Québec, Régis Labeaume, assure qu’une solution temporaire réservée aux piétons sera en place dès le printemps face au Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), dans l’arrondissement Sainte-Foy, afin de relier les côtés nord et sud du boulevard Laurier.

C’est à cet endroit que s’est produit le 10 août dernier le drame qui a coûté la vie à Marie-Pier Gagné. La jeune femme enceinte, qui avait 27 ans, a été frappée par une automobile en traversant les six voies du boulevard Laurier.

Le bébé qu’elle portait, une petite fille, a pu être sauvé.

Le maire Labeaume ignore encore si on construira par la suite un tunnel ou une passerelle. Il a admis mercredi que la solution permanente idéale n’était pas facile à trouver et qu’elle devait inclure des représentants du CHUL, du centre commercial Laurier Québec, situé de l’autre côté du boulevard, et de SSQ Groupe financier, qui possède un immeuble dans ce secteur.

Les autorités doivent aussi tenir compte du service rapide par autobus qui doit circuler sur cette artère.