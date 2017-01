FREDERICTON — Plus de 80 000 foyers étaient toujours sans électricité dans plusieurs secteurs du Nouveau-Brunswick, tôt jeudi, après qu’un mélange de pluie verglaçante, de grêle et de forts vents s’est abattu sur les Maritimes.

Énergie NB a précisé qu’au plus fort de la tempête, plus de 130 000 foyers ont manqué de courant, mercredi. La majorité des pannes, jeudi, touchait un secteur de l’est de la province et des communautés du sud.

La société s’attend à ce que 60 pour cent de ses clients de Moncton et de Sussex aient retrouvé le courant d’ici jeudi soir, tout comme la majorité des clients d’autres communautés, comme Tracadie et Miramichi.

La pluie verglaçante est tombée sur une grande partie du nord de la province, causant des fermetures d’écoles mercredi et jeudi.

La tempête a aussi touché l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve.

À Terre-Neuve, on rapportait des pannes de courant dans les régions de Saint-Jean, Burgeo et St. Thomas Line. Un avertissement de pluie abondante a été lancé pour Saint-Jean et ses environs, qui ont déjà reçu 25 mm et qui devraient recevoir entre 10 et 15 mm de plus.

Le Labrador a aussi reçu d’importantes chutes de neige, qui devraient atteindre 25 cm dans la région de Goose Bay.