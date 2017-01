Cadillac Farview (CF) investira 20,5 M$ pour améliorer le magasin Simons des Promenades Saint-Bruno et en faire le «magasin phare» sur la Rive-Sud.

Le futur magasin, qui sera à l’image de celui des Galeries d’Anjou, comptera 87 000 pieds carrés sur deux étages. Les travaux devraient être entrepris à l’été 2018 et se terminer deux ans plus tard, prévoit Cadillac Fairview. Pendant tout le temps des travaux, le magasin continuera d’accueillir ses clients.

«La construction se déroulera en étapes afin de ne pas interrompre les activités du magasin, précise la porte-parole Marie-Hélène Blouin. Dans la mesure du possible, le magasin restera ouvert durant la majorité de la période de construction, avec une interruption minimale des activités.»

Le magasin, qui sera de la même superficie que celui des Galeries d’Anjou, sera extrêmement moderne.

«L’aspect, le design est l’architecture du magasin est géré entièrement par Simons», précise Marie-Hélène Blouin.

«Un grand plutôt que deux petits»

Le nom de la chaîne Simons a longtemps circulé lorsque le Quartier DIX30 a annoncé une refonte majeure en février dernier. Toutefois, CF a confirmé que le magasin des Promenades Saint-Bruno sera le seul Simons sur la Rive-Sud.

Qu’est-ce qui a convaincu le détaillant de pencher en faveur d’un agrandissement plutôt que de l’ouverture d’un nouveau magasin?

«Les résidents de la Rive-Sud sont déjà habitués à avoir le magasin Simons à Saint-Bruno, répond le vice-président marketing de la chaîne, Philippe Normand. Et puis, agrandir va nous permettre d’élargir notre offre de produits. C’est mieux d’avoir un grand magasin que deux petits. Avec notre historique à Saint-Bruno, c’était le choix idéal.»

Sports Experts/Atmosphère déplacé

La nouvelle superficie du Simons obligera le magasin Sports Experts/Atmosphère à changer de local. La bannière de sport sera relocalisée dans l’immense local de 100 000 pieds carrés où se trouvait le Target, qui est toujours vide.

Ce nouvel investissement de 20,5 M$ s’ajoute au projet de réaménagement de 50 M$ mené à terme en 2015, dans le cadre duquel l’intérieur des Promenades Saint-Bruno a été modernisé, la cour centrale a été revitalisée, l’aire de restauration a été transformée et de nouveaux détaillants se sont installés, notamment Aritzia, H&M, Michael Kors et Victoria’s Secret.

«Le marché du commerce de détail est très concurrentiel et il est important pour CF d’offrir des expériences exceptionnelles à leurs clients en continuant à investir dans leurs propriétés et à améliorer l’expérience de magasinage, indique la porte-parole de CF. Cet investissement stratégique assure à CF que Simons restera aux Promenades Saint-Bruno, et qu’elle offrira aux clients un environnement moderne et raffiné qui les incitera à revenir visiter le centre commercial.»