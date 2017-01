D’une seule voix, la classe politique a condamné la tuerie survenue dans une mosquée du secteur Sainte-Foy, à Québec, dimanche soir.

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard a tenté de rassurer la population en écrivant sur son compte Twitter que «le gouvernement est mobilisé pour assurer la sécurité de la population de #Québec».

Il a ajouté que «le #Québec rejette catégoriquement cette violence barbare» tout en affirmant «sa solidarité avec les Québécois de confession musulmane».

De son côté, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a dénoncé, lui aussi sur Twitter, la «violence intolérable ce soir contre des musulmans à la mosquée de Ste-Foy» avant d’ajouter que toutes ses pensées accompagnent les victimes et leurs proches.

Son homologue de la Coalition avenir Québec, François Legault, a fait part de son indignation. «Je suis horrifiée. La police vient de confirmer qu’il y a des morts à la mosquée de Ste-Foy. Je pense aux familles, aux ami-es.»

L’ensemble des députés, tant fédéraux que provinciaux, de la région de Québec, ne cachait pas leur tristesse devant ces événements tragiques.

La députée de Taschereau, Agnès Maltais, la seule élue péquiste dans la région de Québec, s’est dite «horrifiée».

Son homologue de Lévis, François Paradis, a dénoncé un «acte intolérable, inhumain et troublant à Ste-Foy».

Le député fédéral conservateur de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, a dit qu’il est «consterné par les événements de la mosquée de Québec». Steven Blaney a qualifié le crime «d’horrible».

Même à l’extérieur du Canada, plusieurs ont fait état de leur indignation. Le ministre de la Justice de l’État de New York, Eric Schneiderman, s’est dit «horrifié et que nous devions tous résister à la haine». Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a écrit que «nos prières sont avec la population de Québec aux prises avec une terrible attaque contre une mosquée».