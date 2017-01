Le premier ministre du Québec a tenu à apporter tout son soutien à la communauté musulmane de la capitale après qu’un attentat terroriste ait fait six victimes quelques heures auparavant.

Flanqué du ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux et du maire de Québec Régis Labeaume, M. Couillard a qualifié les gestes d’acte de terrorisme. «Ça me semble être une évidence : il s’agit d’une communauté qui a été visée par acte de violence.»

M. Couillard a confirmé qu’il serait aux rassemblements de solidarité prévus lundi. «On va être tout le monde ensemble, quelle que soit le pallier de gouvernement, quelle que soit la couleur politique», a-t-il déclaré.

Le premier ministre a aussi assuré que sa priorité était la sécurité du public. Déjà à 22h, deux heures après l’attentat, les policiers ont été regroupés sous la gestion policière intégrée contre le terrorisme. «Les policiers du SPVQ, du SPVM, de la SQ et de la GRC travaillent ensemble. Les forces policières sont déployées et ce de façon très intense», a tenu à préciser Philippe Couillard, appelant la population à la solidarité et à l’unité.

«À nos compatriotes de confession musulmane : nous sommes avec vous. Vous êtes chez vous. Nous sommes tous des Québécois», a-t-il adressé aux membres de la communauté.

«Je veux dire aux membres de la communauté musulmane, nos voisins, qu’ils peuvent compter sur notre soutien et notre solidarité», a renchéri le maire de Québec, Régis Labeaume, remerciant les policiers, les employés des hôpitaux et de la Ville pour leur travail depuis les événements.

«Dès les premières minutes, le Service de police de la Ville de Québec est intervenu avec une très grande efficacité et j’aimerais les remercier et les féliciter», a livré le ministre Coiteux, rappelant que la scène de crime sera analysée au cours des prochaines heures.