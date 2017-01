QUÉBEC — Les suspects qui auraient tiré et fait six morts et plusieurs blessés au Centre culturel islamique de Québec dimanche soir sont Alexandre Bissonnette et Mohamed El Khadir et ils doivent comparaître lundi après-midi au palais de justice de Québec.

La police a arrêté un suspect à la mosquée et l’autre près du pont de l’Île d’Orléans, juste à l’extérieur de la ville.

Trois des 19 personnes blessées dans l’attentat terroriste survenu à Sainte-Foy reposaient dans un état jugé critique, lundi matin, à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

Ces trois personnes ont subi des chirurgies au cours de la nuit pour des blessures dont la nature n’a pas été précisée.

La porte-parole du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), Geneviève Dupuis, a précisé que deux autres personnes grièvement blessées reposaient désormais dans un état stable. Quatorze autres personnes, qui ont été blessées plus légèrement, ont déjà reçu leur congé de l’hôpital.

Mme Dupuis a assuré que les proches de tous les blessés ont été informés des événements.

La porte-parole a ajouté que peu après la fusillade, plusieurs travailleurs hospitaliers ont offert leurs services pour aider le personnel en place. Deux spécialistes en soins d’urgence, des chirurgiens, des infirmières et des membres du personnel des unités de soins sont donc venus travailler en pleine nuit.