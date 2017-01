Dans les cinquante dernières années, outre l’attaque survenue dimanche soir au Centre culturel islamique de Québec, sept attentats terroristes ont fait des victimes au Québec. Voici un historique:

20 octobre 2014 – Saint-Jean-sur-Richelieu



L’officier Patrice Vincent des Forces armées canadiennes meurt après avoir été heurté de plein fouet par la voiture que conduisait Martin Couture-Rouleau. Le terroriste a téléphoné à la police pour dire que son geste avait été «motivé par Allah». Une poursuite policière a suivi et Couture-Rouleau a été abattu par les forces de l’ordre.

4 septembre 2012 – Métropolis

Le technicien de scène Denis Blanchette perd la vie sous les balles de Richard Henry Bain au Métropolis, à Montréal, le soir de l’élection du Parti québécois et de Pauline Marois. Bain a crié «les Anglais se réveillent» après avoir été arrêté par la police. Le tueur a été reconnu coupable du meurtre non prémédité de Denis Blanchette en septembre 2016 et condamné à la prison à vie. Aucune accusation de terrorisme n’avait été déposée contre lui.

6 décembre 1989 – École polytechnique de Montréal

Quatorze femmes sont assassinées à l’École polytechnique de Montréal par Marc Lépine, qui est entré dans une salle de classe et a séparé les hommes et les femmes avant d’ouvrir le feu. Quatorze personnes ont également été blessées dans l’attaque, avant que Lépine ne s’enlève la vie. Il a affirmé dans une lettre avoir posé ce geste pour des raisons politiques, disant que les femmes et le féminisme avaient ruiné sa vie.

8 mai 1984 – Assemblée nationale

Le caporal Denis Lortie fait irruption dans le Salon bleu du parlement à Québec tôt le matin. Les députés ne siégeant pas encore à cette heure, Lortie fait feu sur des personnes réunies pour une commission parlementaire, tuant trois individus et en blessant treize autres. Le directeur de sécurité de l’Assemblée nationale, René Jalbert, prend contact avec le tireur et le convainc finalement de se rendre à la police après avoir été tenu en otage pendant quelques heures. Denis Lortie sera condamné à la prison à vie.

18 octobre 1970 – Saint-Hubert

Le ministre du Travail du Québec, Pierre Laporte est retrouvé mort dans le coffre d’une voiture huit jours après avoir été kidnappé par une cellule du Front de libération du Québec (FLQ). Le 10 octobre, M. Laporte avait été kidnappé devant son domicile le 10 octobre à 6h du matin. Les kidnappeurs avaient menacé de tuer le ministre si les demandes d’une autre cellule n’étaient pas remplies par le gouvernement, ce que le premier ministre du Québec, Robert Bourrassa, a refusé. Le premier ministre du Canada, Pierre-Elliott Trudeau, a déclaré la Loi des mesures de guerre par la suite.

5 mai 1966 – La Grenade Shoe Company

Une employée d’un magasin de chaussures, Thérèse Morin, trouve la mort dans une explosion au magasin La Grenade Shoe Company. Trois autres personnes sont blessées. La bombe, composée de dynamite, avait été livrée quelques minutes plus tôt dans une boîte à chaussures par un membre du FLQ. Durant son procès, celui-ci a déclaré qu’il était sûr qu’il s’agissait d’une petite bombe inoffensive.

16 avril 1966 – International Firearms gun shop

Leslie MacWilliams, un employé d’un magasin d’armes à feu de la rue de Bleury, à Montréal, est abattu par des cinq membres du FLQ. Ceux-ci étaient venus commettre un vol d’armes dans ce commerce possédant un nom unilingue anglophone. Des échanges de tirs ont eu lieu avec la police et un autre employé du International Firearms gun shop a trouvé la mort, abattu par la police. Les forces de l’ordre croyaient qu’Alfred Pinisch était un des assaillants.

Plusieurs autres attaques dont les motifs sont religieux, politiques ou idéologiques ont été perpétrés au Québec depuis les année 1960. Pour consulter la liste de ces événements, vous pouvez vous référer à la Canadian Incident Database.